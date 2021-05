Máximo de seis pessoas juntas e máscaras em espaços fechados até ao fim. Conheça as propostas dos peritos para o desconfinamento

Os peritos que estiveram presentes na reunião no Infarmed deixaram uma proposta de introdução de três novos níveis de risco no plano de desconfinamento, identificados por letras do A ao C, numa “estratégia faseada para evitar ter de recuar, para garantir que se ganha liberdade em segurança”. As propostas incluem limites de pessoas nos convívios familiares e regras para a realização de eventos de massas.

A introdução de um novo conjunto de níveis de risco para o desconfinamento, com medidas específicas associadas, foi uma das propostas apresentadas esta sexta-feira na reunião de peritos na sede do Infarmed, em Lisboa. Raquel Duarte, da ARS Norte e Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, propôs a introdução de três níveis de risco no plano de desconfinamento. Ao contrário dos anteriores, não serão identificados com números, mas com letras — A, B e C, sendo que o último é o nível com maiores restrições — e deverão guiar o desconfinamento daqui para a frente, numa “estratégia faseada para evitar ter de recuar, para garantir que se ganha liberdade em segurança”.