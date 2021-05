Lisboa e Vale do Tejo continua abaixo dos 120 casos por cada 100 mil habitantes

O foco de novos casos está no centro do concelho de Lisboa e estende-se a alguns concelhos vizinhos onde se observam freguesias do centro de Lisboa com incidências maiores. “Jovens adultos” são os mais afectados pela covid-19.

André Peralta Santos da Direcção-Geral da Saúde fez um ponto de situação epidemiológica do país e salientou que, desde Março e até ao dia 25 de Maio, a incidência no país continuou baixa a moderada, apesar de se registar “ligeira tendência crescente na última semana”. Olhando para o país, repara-se que “não são muitos os concelhos com incidência superior a 120 mil casos por cada 100.000 habitantes” – mas Lisboa, enquanto concelho, é um deles.

A região de Lisboa e Vale do Tejo apresentou “crescimento da incidência por ser uma zona de grande densidade e movimentos pendulares intensos”, contudo, enquanto região, os números da incidência mantêm-se abaixo dos 120 casos por cada 100.000 habitantes. “A meio de Maio cruza a linha de incidência nacional e é agora superior à mesma”, descreve André Peralta Santos.

O foco de novos casos está no centro do concelho de Lisboa e estende-se a alguns concelhos vizinhos onde se observam freguesias do centro de Lisboa com incidências maiores. “As freguesias contíguas apresentam incidências superiores a 120 casos”, descreve o perito. Analisando a variação ao longo do tempo percebe-se que as freguesias mais centrais da cidade “têm tendência de descida”, mas “crescimento está a dispersar-se ao longo das freguesias mais periféricas”.

“Jovens adultos” são os mais afectados pela covid-19

André Peralta Santos afirma ainda que a maior incidência registou-se no grupo entre os 20 e os 40 anos, ou seja “adultos jovens”. Já os mais velhos, com mais de 80 anos, mantêm-se numa “tendência decrescente”, fruto da vacinação. “Em relação ao dia 1 de Maio há redução de quase 50% da incidência”, afirmou o perito. Actualmente a “incidência atinge o seu pico por volta dos 25 anos”.