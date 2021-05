Incidência sobe, mas Portugal ainda está entre os países da UE com menos casos de covid-19

Dados do Centro Europeu de Controlo de Doenças indicam que Portugal está apenas atrás de Malta, Roménia e Finlândia na lista de países com a incidência a 14 dias mais baixa da UE. É ainda o terceiro país com menos mortes por milhão de habitantes.

Portugal é nesta altura o quarto país da União Europeia (UE) com uma menor taxa de incidência da covid-19, de acordo com os dados mais recentes divulgados esta quinta-feira pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês). É ainda o terceiro país com menos mortes por milhão de habitantes.

Portugal registou uma incidência de 55,6 casos por 100 mil habitantes, segundo o relatório do ECDC. Este registo é superior aos 47,8 da semana anterior e é mais alto do que os registos de incidência cumulativa de Malta (9,3), Roménia (46,8) e Finlândia (49,8).

Foto ECDC

No extremo oposto da lista de 27 Estados-membros encontra-se a Lituânia, com 467,3 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, seguido da Suécia (427,1), da Letónia (366), dos Países Baixos (361,7) e do Chipre (279). Em termos globais, a incidência cumulativa a 14 dias por 100 mil habitantes da União Europeia é agora de 155,3 casos.

O país com mais casos identificados na UE durante a última semana foi a Alemanha, com 52.794 das 260.248 detectadas nos Estados-membros (20,2%). O país germânico tem uma incidência cumulativa de 149,6 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, 0 13º registo mais alto da UE.

O relatório desta semana do ECDC apresenta um valor negativo para o número de novos casos em França. Segundo o centro europeu, isto deve-se a uma actualização no sistema de informação da covid-19, que a partir de dia 21 de Maio passou a contabilizar pacientes com covid-19 e não o número de testes realizados. Isto fez com que tenham sido subtraídos ao total do país todos os testes realizados a pessoas que já tinham sido identificadas como infectadas, resultando num saldo negativo de casos.

Portugal viu ainda descer o registo de mortes por milhão de habitantes, de 3,1 na semana passada para 2,4 na mais recente actualização dos dados do ECDC. Neste indicador, segue atrás de Malta, que conta apenas uma morte por covid-19 no mês de Maio e, por isso, está a zeros neste indicador de mortes por milhão. Melhor do que Portugal há ainda a Dinamarca, com 2,1 mortes por milhão nos últimos 14 dias.

Neste indicador, o pior país da União Europeia é a Croácia, que soma 105 mortes por milhão de habitantes nos últimos dias. Segue-se a Hungria (88,7), a Bulgária (81,6), a Polónia (76,7) e a Grécia (69,3). Em termos absolutos, a Polónia foi o país com mais mortes registadas na última semana: 1270, cerca de uma em cada cinco (20,7%) da UE na última semana (6115).