DGS recomenda 2ª dose da Pfizer ou Moderna a quem recebeu a 1ª dose da AstraZeneca

Os menores de 60 anos vacinados com a primeira dose da AstraZeneca já podem receber a segunda dose de vacinas com uma tecnologia diferente, como a da Pfizer ou da Moderna. A Direcção-Geral da Saúde (DGS) alterou a norma da vacina da AstraZeneca esta sexta-feira e recomenda agora que as pessoas com menos de 60 anos que receberam a primeira dose do fármaco anglo-sueco (vacina de adenovírus) sejam imunizadas com uma vacina de tecnologia de RNA mensageiro (mRNA). Enquanto a decisão final não foi tomada, mais de 80 mil das cerca de 200 mil pessoas nesta situação já foram inoculadas com a segunda dose da AstraZeneca.