Covid-19 em Portugal: 598 novos casos e uma morte. País mais perto da “zona amarela”

Há mais 13 pessoas internadas. Número de concelhos com incidência de risco são agora 18, menos três do que na semana passada.

O país registou na quinta-feira 598 casos de infecção por covid-19 e uma morte provocada pelo vírus, de acordo com a informação do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicado esta sexta-feira. No total, as autoridades de saúde já detectaram 847.604 casos de infecção e 17.023 óbitos desde o início da pandemia.

O número de internamentos subiu, existindo agora 246 pessoas em unidades hospitalares (mais 13 do que na quarta-feira). Nos cuidados intensivos estão 52 doentes, menos um do que no boletim anterior.

Com 295 infecções, a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou quase metade (49%) dos 598 casos de covid-19 detectados na quinta-feira. O único óbito do dia também ocorreu nesta área do país. O Norte contou 171 infecções, a região Centro 54, o Algarve 33 e o Alentejo 15.

Nos arquipélagos, os Açores somam 23 novos casos na quinta-feira, enquanto a Madeira comunica sete infecções.

Portugal continua a aproximar-se da “zona amarela” na matriz de risco. A incidência nacional subiu para 59,6 casos por 100 mil habitantes (56 se contabilizarmos apenas o território continental), enquanto o índice de transmissibilidade do vírus – conhecido como R(t) – se mantém nos 1,07.

As autoridades de saúde deram como recuperadas mais 515 pessoas, num total de 808.047 desde que os primeiros casos foram registados em Portugal, em Março do ano passado. Há mais 1053 contactos sob vigilância, num total de 22.887.

Há 18 concelhos acima dos 120 casos por 100 mil habitantes, número considerado o “limite” na matriz de risco desenhada pelo Governo na apresentação do plano de desconfinamento, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pela DGS. Este número significa uma redução do número de concelhos em risco: na semana passada eram 21, mais três do que na mais recente avaliação.

Lisboa é uma destas áreas, com 153 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

Odemira continua muito acima do valor limite, com 364 casos por 100 mil habitantes. A Ribeira Grande é o concelho com maior incidência no país: 619 casos por 100 mil habitantes.