Cordões policiais impediram manifestação antifascista de confrontar marcha do Chega

Foi um autêntico jogo do gato e do rato entre a polícia, os manifestantes antifascistas e a marcha do Chega durante duas horas pelas ruas de Coimbra. Depois do anúncio de que o Chega iria mudar o final da sua marcha da Praça 8 de Maio para a Praça Heróis do Ultramar, junto à estátua do combatente com um menino negro aos ombros, obrigou os jovens da contramanifestação de movimentos antifascistas, que tinha sido convocada pelas redes sociais para esta sexta-feira para as 17h30, na praça em frente à Igreja de Santa Cruz, onde está sepultado D. Afonso Henriques, a alterarem os planos.