Na Batalha, o PS não apresenta candidato e apoia movimento de deputado do PS

Este é um regresso às origens. O deputado do PS, Raul Castro, que já foi presidente da Câmara da Batalha, entra novamente na corrida autárquica, com um movimento independente. A Batalha é de Todos, uma plataforma cujos candidatos a presidente da câmara, da assembleia e mandatário foram apresentados nesta sexta-feira à tarde, resulta de um entendimento alargado, onde cabe também um antigo autarca do PSD, António Lucas, que será o mandatário e que liderou a Batalha por 16 anos, sucedendo ao próprio Castro (à assembleia municipal concorre Joaquim Ruivo, director do Mosteiro da Batalha).