Distribuir pensos e tampões nas escolas pode ajudar a combater a pobreza menstrual — e o estigma

“Como lidar com a menstruação na escola (com imagens)” surge no topo das pesquisas do Google para jovens que tentam perceber o que fazer quando têm o período no sítio onde passam grande parte do dia. “Alguma coisa se passa com as casas de banho das escolas”, comenta a sexóloga Vânia Beliz: “Uma das queixas que existe com muita frequência nas escolas a que vou é não existirem condições. Não há papel, não há sabão para as mãos, os autoclismos não funcionam ou as portas não têm trinco.”