Pedro Nuno Santos e a Ryanair

Os excessos de linguagem de Michael O’Leary são lá com ele. Já o tom bélico de um comunicado do ministério que compromete a nossa reputação coletiva é com todos e todas nós.

Os governos da UE implementaram medidas de apoio à economia devido à crise pandémica, das quais as companhias aéreas – incluindo a Ryanair – podiam beneficiar como as empresa dos outros sectores. Os funcionários da TAP beneficiaram do layoff, tal como mais de um milhão de trabalhadores e trabalhadoras de outras empresas, e a EasyJet e a British Airways receberam empréstimos ao abrigo do Covid Corporate Financing Facility do Reino Unido.