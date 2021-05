Exclusivo Entrevista

Espanto, a surpresa, a curiosidade — por esta ordem — levaram Julian Barnes a escrever O Homem do Casaco Vermelho, biografia do médico Samuel Pozzi e biografia de uma época aparentemente feliz: a Belle Époque. É um livro sobre a dúvida, o tempo, a certeza da efemeridade da arte. A conversa com um dos grandes escritores da actualidade começa com a memória de uma cabeçada em Lisboa.