Síria: Assad reeleito com 95% dos votos numa eleição decidida à partida

Bashar al-Assad, Presidente da Síria, foi reconduzido, sem surpresas, para um quarto mandato consecutivo, numa eleição que os seus críticos descrevem como “ilegítima”, “fraudulenta”, “nem livre, nem justa”, e cujos restantes candidatos, aprovados pelo regime, eram figuras pouco relevantes da política síria. Para o regime, o acto eleitoral é apresentado, ainda assim, como um regresso à normalidade, num país em guerra há uma década.

Os resultados da eleição, realizada na quarta-feira, foram anunciados na quinta-feira à noite pelo presidente do Parlamento, Hammouda Sabbagh, que revelou que Assad recebeu 95,1% dos votos. Mahmoud Ahmed Marei, líder de um pequeno partido opositor ao Partido Baas, no poder, teve 3,3%, e Abdallah Saloum Abdallah, antigo vice-ministro, ficou-se por 1,5%.

Milhares de apoiantes de Assad encheram as ruas de Damasco pouco depois do anúncio dos resultados, celebrando a reeleição com cartazes do Presidente e bandeiras da Síria.

Segundo Sabbagh, a participação eleitoral foi de 78%, como mais de 14 milhões de sírios a deslocarem-se às urnas. Dados pouco credíveis para os opositores de Assad, tendo em conta que se trata de um país em guerra civil desde 2011, com milhares de refugiados e desaparecidos, e com cerca de 30% do seu território sob controlo de forças rebeldes, incluindo grupos jihadistas e forças curdas.

“Obrigado a todos os sírios pelo seu elevado sentido de nacionalismo e pela participação notável. Vamos iniciar a partir de amanhã [desta sexta-feira] uma campanha de trabalho para reconstruirmos a esperança e reconstruirmos a Síria, pelo futuro das crianças e dos jovens da Síria”, congratulou-se o Presidente, numa mensagem publicada na rede social Facebook.

Num comunicado conjunto, os ministros dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Alemanha, de Itália e de França, criticaram, no entanto, o regime sírio, apoiando as posições dos opositores internos que descreveram a eleição como “ilegítima”.

“Apoiamos as vozes de todos os sírios, incluindo das organizações da sociedade civil e da oposição síria, que denunciaram o processo eleitoral como ilegítimo”, lê-se no comunicado, citado pela BBC. Também a Turquia rotulou eleição como “fraudulenta”.

Bashar al-Assad garante, porém, mais sete anos de poder, estendendo, dessa forma, um domínio já longo da sua família sobre o poder político na Síria – o oftalmologista de 55 anos herdou em 2000 o cargo do pai, Hafez al-Assad, que tinha governado o país nas três décadas anteriores.

A sua liderança tem sido marcada, naturalmente, pelo conflito iniciado em 2011 com a repressão violenta do regime a uma revolta inspirada na chamada Primavera Árabe – o movimento de contestação verificado em vários países muçulmanos e esmagado pelo poder político em praticamente todos eles – e que ainda não terminou, apesar de Assad ter conseguido recuperar cerca de 70% do território do país e de o Daesh ter sido desmembrado.

Nos últimos dez anos morreram cerca de 500 mil sírios, 6,5 milhões abandonaram o país, e 100 a 250 mil foram detidos ou desapareceram.

A isto soma-se uma economia colapsada e um regime que depende, em grande medida, da capacidade económica da capital, Damasco, e do apoio dos seus principais aliados – Rússia e Irão – para subsistir.