Republicanos travam comissão para investigar invasão do Capitólio dos EUA

Os senadores do Partido Republicano impediram, esta sexta-feira, a criação de uma comissão conjunta com o Partido Democrata para investigar a invasão do Capitólio por apoiantes de Donald Trump. A oposição republicana foi muito criticada pelo Partido Democrata, que acusa os adversários políticos de terem “medo da verdade” e de verem provada uma ligação de Donald Trump aos acontecimentos de 6 de Janeiro.

A decisão final no Senado norte-americano chega após um longo processo de negociações entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, que já tinha levado à aprovação da mesma proposta na Câmara dos Representantes, na semana passada.

Nessa primeira etapa do processo legislativo nos EUA, o documento foi aprovado com 252 votos a favor (a esmagadora maioria do Partido Democrata e apenas 35 do Partido Republicano) e 175 contra. Mas para que a proposta pudesse chegar à secretária do Presidente Joe Biden, para ser promulgada, teria de ser aprovada também no Senado.

Com a votação desta sexta-feira, fica definitivamente afastada a hipótese de a primeira invasão do Capitólio em mais de 200 anos – desde a ocupação da capital dos EUA pelos britânicos, em 1814 – vir a ser investigada em conjunto pelos dois partidos, à semelhança do que aconteceu na sequência dos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001 contra o World Trade Center e o Pentágono.

Na prática, a proposta foi travada ainda antes de ter chegado a uma votação final. Graças à ameaça republicana de invocar um procedimento antigo conhecido como filibuster, o avanço da proposta para o período de debate e uma votação final no Senado tinha de ser aprovado por pelo menos 60 senadores. Como o Partido Democrata tem apenas 50 senadores do seu lado, era preciso que pelo menos dez republicanos aceitassem passar à votação final.

Nesse último obstáculo, apenas 54 senadores – incluindo quatro do Partido Republicano – votaram a favor, pelo que a proposta deixou de ter qualquer hipótese de avançar.

Defender “a grande mentira"

No final da votação, o líder da maioria do Partido Democrata no Senado, Chuck Schumer, acusou o Partido Republicano de

“Out of fear or fealty to Donald Trump, the Republican minority just prevented the American people from getting the full truth about January 6th. The Republican minority just prevented the Senate from even debating the bill. No opportunity for amendments, no opportunity for debate. There was an attempt by the Republican minority to shunt this vote into the dark of night. But because of today's Senate time agreement, it was done in broad daylight. The American people will see how each Republican senator voted,” Schumer said on the Senate floor.