Se o QAnon fosse uma religião, seria uma das maiores nos EUA

Pelo menos 15% dos cidadãos dos Estados Unidos da América com mais de 18 anos de idade – ou mais de 30 milhões de pessoas – acreditam que as agências do Governo norte-americano, as empresas jornalísticas e o mundo das finanças são controlados por pedófilos adoradores de Satanás que lideram uma rede internacional de tráfico sexual de menores. A mesma fatia da população afirma que “os verdadeiros patriotas podem ter de recorrer à violência para salvar o país”.