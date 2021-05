Passagens aéreas entre ilhas até 60 euros nos Açores

Iniciativa foi uma das grandes bandeiras do Governo de coligação PSD, CDS-PP e PPM desde que assumiu funções.

A tarifa de até 60 euros para residentes dos Açores em viagens interilhas vai estar disponível a partir de sábado, para viagens a efectuar a partir de 1 de Junho, anunciou esta sexta-feira o Governo Regional.

Em nota de imprensa enviada esta noite, o executivo regional adianta que “a partir de amanhã, sábado, 29 de Maio, todos os passageiros com residência fiscal dos Açores podem proceder à reserva das passagens aéreas pelo preço de até 60 euros para todas as viagens, de ida e volta, a efectuar a partir de 1 de Junho entre quaisquer duas ilhas dos Açores”.

Já podem ser feitas reservas, através da companhia que garante o transporte aéreo no arquipélago, a SATA Air Açores, ou através de agências de viagens, e “os passageiros que já tenham adquirido bilhete à tarifa de residente normal para viagens interilhas a realizar a partir de 1 de Junho (e que ainda não tenham iniciado as suas viagens), poderão solicitar um reembolso do diferencial para a ‘Tarifa Açores’”, esclarece o comunicado.

“A Tarifa Açores, que se inicia a 1 de Junho, como atempadamente anunciado pelo Governo dos Açores, é um processo simples e automático e onde se evitam acções suplementares por parte dos passageiros, que pagam um preço máximo pela sua viagem de até 60 euros”, destaca o executivo.

Esta iniciativa, que foi uma das grandes bandeiras do Governo de coligação PSD, CDS-PP e PPM desde que assumiu funções, foi anunciada, a 31 de Março, pelo secretário regional dos Transportes, Turismo e Energia, Mário Mota Borges, que garantiu que a medida estaria “em condições de sair à rua” a 1 de Junho.

A sua implementação aguardava a promulgação do Plano e Orçamento dos Açores pelo Representante da República.