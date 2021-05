Uma mão cheia de tecnologias para se ligar (mais) aos pequenos prazeres da vida

Há vários aparelhos, gadgets e apps (algumas, gratuitas) que ajudam as pessoas a usufruir dos pequenos prazeres da vida como ler, mergulhar no mundo da ficção, passear, dormir, olhar as estrelas e até beber café.

Nos últimos anos, a linha entre o trabalho e o tempo livre e a vida pessoal quase evaporou. Com computadores portáteis, smartphones, tablets, e telemóveis inteligentes está-se sempre a uma chamada ou mensagem de distância do trabalho e, por isso, nem sempre é fácil desligar. Mas a tecnologia não é sempre a vilã e há vários aparelhos, gadgets e apps (algumas, gratuitas) que ajudam as pessoas a usufruir dos pequenos prazeres da vida como ler, mergulhar no mundo da ficção, passear, dormir, olhar as estrelas e até beber café.