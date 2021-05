Quinze vinhos frescos e desafiantes para o Verão

Porque o consumo não tem que ser repetitivo, fizemos uma selecção de brancos, tintos e rosés que possam amansar a sede do Verão que está à porta e valorizar as refeições, tornando-as ainda mais agradáveis. Este sábado: Fugas Vinhos - Especial Verão

O Verão está à porta, mas os dias já começam a aquecer. E, se as previsões dos especialistas da meteorologia se confirmarem, os próximos meses vão ser tórridos. Quem não passa sem vinho, vai mesmo precisar de vinhos frescos, leves e fáceis de beber. Brancos, tintos e rosés que possam amansar a sede e valorizar as refeições, tornando-as ainda mais agradáveis. Vinhos com vocações distintas, porque o consumo não tem que ser repetitivo.