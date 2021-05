Os Porto Colheita também valem quando são jovens

Os Porto Colheita têm um problema: entalados entre os Vintage que retratam com mais fidelidade o potencial de uma determinada vindima e os Porto de lotes (10 anos, 20 anos, etc.) que exprimem com mais rigor a arte da enologia e o saber das caves, ficam por vezes num limbo de incerteza ou indefinição. Injustamente. Porque apesar de terem características comuns aos vinhos de lote – é um tawny que evolui em cascos de madeira através de uma oxidação mais intensa – e aos Vintage – é um vinho de um ano em concreto –, as suas características são tão distintas como valiosas. Seja pelo seu volume de boca, pela sua particular acidez e frescor ou pela textura que tantas vezes apresentam, os Colheita tanto servem para substituir um tawny de lote enquanto se lê um livro ou vê um filme, como um Vintage no momento solene de uma sobremesa. Como os tawnies, depois de abertos estes vinhos ficam bebíveis durante algumas semanas. Guarde-os no frigorífico e sirva-os frios.