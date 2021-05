Os enólogos unidos são mais divertidos

“Ora, vamos lá ver quais são as aldrabices que este gajo está para aqui a fazer.” O provocador é Filipe Cardoso, da Quinta do Piloto, e o “gajo” é Luís Simões, da Quinta Brejinho da Costa. Em tese, a frase poderia cair num quadro de maledicência, mas é exactamente o contrário. Filipe, Luís e José Caninhas, que está por perto, são os três enólogos responsáveis pela marca Trois (um Trois de Castelão, outro de Fernão Pires e outro ainda de Moscatel Roxo). São amigos e, duas vezes por ano juntam-se a um grupo de 12 enólogos da região da Península de Setúbal que, à volta de uma mesa, numa adega da região e/ou fora da região, falam, discutem, propõem, dão a provar vinhos, provocam-se e, acima de tudo, aprendem em ambiente muito descontraído. No dia 17 de Maio ocorreu, na Quinta Brejinho da Costa, o 16.º Almoço de Enólogos, que é como se chama este informal encontro de gente do vinho.