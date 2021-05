Em barricas ou em cubas, há vinhos verdes para todas as ocasiões

Apesar de hoje nos parecer já uma coisa pré-histórica, o certo é que não vão ainda muito longe os tempos em que os Vinhos Verdes tinham uma forte ligação com as barricas de madeira. As cubas de inox são uma inovação não muito longínqua e a modernização que as trouxe para as adegas é ainda mais recente. A questão era que anteriormente os cascos eram de madeira inócua e serviam apenas como instrumentos de depósito e armazenamento dos vinhos, bem ao contrário do que hoje se pretende com a utilização de barricas.