Estágios na função pública: uma em quatro vagas é para Saúde e Administração Interna

As candidaturas podem ser feitas a partir de segunda-feira, dia 31 de Maio, através de um formulário online. Cada estagiário receberá uma bolsa no valor de 998,5 euros.

As candidaturas ao programa de estágios da administração pública abrem no dia 31 de Maio e cerca de 25% das 500 vagas disponíveis destinam-se a organismos dos Ministérios da Saúde e da Administração Interna. As candidaturas são apresentadas no prazo de cinco dias no portal da Bolsa de Emprego Público.