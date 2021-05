CP lança comboio entre Figueira da Foz e Valença do Minho

Nova oferta é inédita e consiste no prolongamento do Inter-Regional Valença – Coimbra até à Figueira da Foz.

A partir de Junho vai haver um comboio a ligar duas cidades do litoral, num percurso de 281 quilómetros entre a Figueira da Foz e Valença. A nova oferta vai resultar da extensão até à Figueira da Foz do Inter-Regional que diariamente liga o Minho à estação de Coimbra B e que foi lançado em Abril aquando da inauguração da electrificação da linha entre Viana do Castelo e Valença.