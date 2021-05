Da segurança ao trânsito: tudo o que precisa de saber sobre a final da Liga dos Campeões no Porto

PSP anunciou “conjunto enormíssimo de polícias” para garantir sucesso da operação montada para a final da Liga dos Campeões. Estádio do Dragão acolhe 16.500 adeptos, com muitos outros a assistirem nas ruas do Porto à partida entre Chelsea e Manchester City.

Pelo segundo ano consecutivo, a UEFA decidiu trazer para Portugal a final da Liga dos Campeões, a maior competição de clubes da Europa. Depois de Estádio da Luz em 2020, o palco da final de sábado será o Estádio do Dragão, desta vez com a particularidade de o jogo contar com 16.500 adeptos nas bancadas. Em apenas duas semanas, as autoridades tiveram de preparar um evento que, em edições anteriores, costuma ser planeado durante seis meses. Conheça aqui todos os pormenores da final e que zonas vão ficar mais condicionadas.