Português José de Sousa sagra-se vice-campeão da Premier League de dardos

No seu ano de estreia na competição, o português estabeleceu dois novos recordes.

O português José de Sousa sagrou-se esta sexta-feira vice-campeão da Premier League de dardos, no seu ano de estreia na competição, após perder na final, contra Jonny Clayton, por 11-5, mas estabeleceu dois novos recordes.

O jogador natural da Azambuja, derrotou Nathan Aspinall, na meias-finais, por 10-9, mas não conseguiu superar, na final, o quarto classificado da fase de apuramento, que chegou à decisão após bater o campeão mundial e vencedor da primeira fase, Michael Van Gerwen, por 10-8.

Ainda assim, José de Sousa ampliou para 96 o recorde de pontuações de 180 num único ano de Premier League, pulverizando a anterior marca de 79, graças a um novo recorde, também, de 15 lançamentos de 180 num único dia da competição, que decorreu em Milton Keynes, nos arredores de Londres.

“Trabalhei tanto para chegar a este nível e é sempre muito difícil jogar com esta pressão. Dou sempre o meu melhor e espero que as pessoas gostem do meu jogo. Umas vezes ganhas, outras perdes. É assim nos dardos, por isso, estou feliz”, disse o português na transmissão da Professional Darts Coporation (PDC).

Sousa chegou à play-offs night após terminar as duas primeiras fases da competição no segundo lugar, com oito vitórias, quatro empates e outras tantas derrotas.

A Premier League de dardos é uma competição exclusiva, na qual participam apenas os quatro primeiros classificados da Ordem de Mérito PDC, que engloba os resultados dos últimos dois anos, e seis wild cards escolhidos pela organização, entre os quais se encontra o jogador português.

José de Sousa ocupa, actualmente, o segundo lugar da Ordem de Mérito Pro Tour, com 80 mil libras conquistadas nos torneios da PDC ao longo do último ano, a apenas 8 mil libras do líder deste ranking, Joe Cullen, que não disputa a Premier League.

Na Ordem de Mérito PDC, que engloba os resultados dos últimos dois anos e determina a manutenção do cartão do World Tour, Sousa segue em 11.º lugar, com 330 mil libras, a apenas 4.750 de Nathan Aspinall.