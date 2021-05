Ocean Race Europe começa com barco português como favorito

O novo naming da competição - a Volvo deixou de estar associada ao nome da regata - deveria ser estreado apenas no final do ano, com o início em Alicante da The Ocean Race 2021/22, mas a pandemia forçou a organização da mais longa (e difícil) prova de circum-navegação de vela por equipas a reformular o seu calendário, antecipando a primeira edição da The Ocean Race Europe (TORE). Assim, dois anos antes do programado, uma versão reduzida da mítica regata à volta do Mundo arranca amanhã de Lorient, com uma impressão digital portuguesa forte: Cascais recebe o final da primeira etapa e o VO65 da Mirpuri Foundation Racing Team, com três portugueses a bordo, é um dos favoritos.