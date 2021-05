João Félix: “Todas as selecções sabem que somos muito fortes”

João Félix afirmou nesta sexta-feira que todas as selecções participantes no Euro 2020 de futebol conhecem o real valor de Portugal e que, por isso, “vão desejar a eliminação” do campeão em título “o mais rápido possível”.

“Todas as selecções sabem que somos muito fortes e, claro, vão desejar que estejamos fora [da prova] o mais rápido possível, mas vamos jogar o nosso futebol”, referiu o avançado, em conferência de imprensa, antes de a equipa iniciar o segundo treino de preparação, na Cidade do Futebol, Oeiras, com vista à participação no torneio.

A responsabilidade de defender o título conquistado em 2016, em França, está “acima de tudo”, pelo que Portugal deve encarar a prova “sem medos de a conquistar novamente”, ainda que partindo como “candidato”.

O antigo jogador do Benfica, que recentemente se sagrou campeão pelos espanhóis do Atlético de Madrid, desvalorizou também as críticas de que foi alvo ao longo da época. “Como ‘apareci’ relativamente cedo, desde o início que começou assim e fui-me habituando. Já me é indiferente, mas claro que as ouço. Fico com as que acho que são construtivas, as outras nem ligo”, assegurou.

Questionado sobre o talento que lhe é reconhecido, o avançado, de 21 anos, não tem dúvidas de que “continua” dentro de si e “só tem tendência a evoluir": “Sei perfeitamente o que jogo, o que consigo fazer e do que sou capaz. Cabe às pessoas verem. As coisas acabam por surgir naturalmente no campo, nos treinos e nos jogos”.

Durante uma conferência em que se falou bastante do Atlético, João Félix confessou que está “feliz” em Madrid, onde sentiu “uma sensação diferente”, ao tornar-se campeão espanhol.

Tendo em conta o regime livre definido pelo seleccionador até 8 de Junho, os atletas terão apenas a obrigação de se apresentarem durante os treinos, na Cidade do Futebol, tendo total liberdade antes e depois dos trabalhos da selecção nacional.

Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de Junho, a selecção nacional vai realizar dois encontros de preparação: com a Espanha, em Madrid, no dia 4 de Junho, e com Israel, cinco dias depois, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.