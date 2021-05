FC Porto vence Sporting e está a um triunfo do título de basquetebol

O FC Porto venceu nesta sexta-feira o Sporting por 87-73, no terceiro jogo da final da Liga portuguesa de basquetebol, disputado no Dragão Arena, no Porto, e está a um triunfo de garantir a conquista do título.

Com as duas equipas a entrarem empatadas na final, com uma vitória para cada lado, o FC Porto, a jogar em casa, entrou melhor na partida e ao intervalo já liderava por 43-31.

Os “dragões” controlaram a partida e, no terceiro quarto, chegaram a dispor de uma vantagem de 18 pontos (53-35), que foram capazes de gerir até final, apesar de uma reacção do Sporting.

Nos “dragões”, destacaram-se Garrett Nevels (25 pontos e 8 ressaltos) e Larry Gordon (16/9), enquanto nos lisboetas sobressaíram Shakir Smith (14 pontos), Micah Downs (12/6) e Diogo Ventura (12/5).

O FC Porto, que tem 12 títulos, e o Sporting, com oito, decidem o sucessor da Oliveirense, que venceu os dois últimos campeonatos, em 2018 e 2019, sendo que, em 2020, a Liga foi cancelada devido à covid-19.

O próximo encontro, que em caso e vitória dos “azuis e brancos” será decisivo, está marcado para domingo às 17h, novamente no Porto.