Desacatos entre adeptos ingleses no Porto obrigam a intervenção da PSP

Adeptos ingleses estiveram envolvidos em duas situações no centro do Porto. Há registo de um ferido ligeiro transportado para o Hospital de Santo António.

Adeptos ingleses estiveram esta quinta-feira à noite envolvidos em “pequenas escaramuças” na cidade do Porto que obrigaram à intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP). Fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto disse ao PÚBLICO que numa das duas ocorrências resultou num ferido ligeiro que já foi transportado para o Hospital de Santo António.

As duas ocorrências tiveram lugar perto da hora de encerramento dos bares e estabelecimentos de restauração. A primeira aconteceu perto da Estação de São Bento, pelas 22h, num café. Foi desta que resultou o ferido, identificado antes de ser encaminhado para o hospital. O conflito foi “resolvido rapidamente”, segundo a mesma fonte da PSP.

A segunda situação aconteceu por volta das 22h30 na Ribeira do Porto, junto ao rio, tendo também sido resolvida com prontidão por elementos da PSP que já se encontravam pelo local. Não houve necessidade de detenções ou identificações.

A mesma fonte refere que depois da hora do fecho dos estabelecimentos adeptos ingleses dispersaram e recolheram para as unidades em que estão alojados, não havendo registo de mais situações.

O PÚBLICO noticiou esta quarta-feira que já tinham começado a chegar adeptos ingleses à cidade do Porto para a final da Liga dos Campeões. Os simpatizantes de Chelsea e Manchester City — alguns com bilhete, outros sem — viajaram sem qualquer restrição, ficando de fora daquilo que o Governo classificou como uma “bolha” de segurança sanitária para estes adeptos.

Face à vinda dos adeptos, a polícia portuguesa está atenta à chegada de hooligans ingleses e contará com a ajuda da homóloga britânica para controlar estes adeptos de risco. O PÚBLICO confirmou que já estão no país efectivos de Londres e de Manchester para auxiliarem na operação de segurança marcada para o jogo. Este será o maior acontecimento desportivo em Portugal desde o início da pandemia.