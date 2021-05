Bares do Porto temem violência e pedem horário alargado na final da Liga dos Campeões

O alerta é deixado a 24 horas da final da Liga dos Campeões por António Fonseca, dirigente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto (ABZHP): se os bares e cafés da cidade tiverem de encerrar forçosamente às 22h, os proprietários temem potenciais situações de violência e desacatos.

“Como é que se programa uma situação destas sabendo que, se for a prolongamento, o jogo vai até às 23h? Às 22h [hora de fecho] as pessoas vão estar nos restaurantes e na esplanada a assistir à partida. Como é que [os proprietários] vão pôr os ingleses na rua? Não é fácil”, explica o responsável.

O jogo, que se realiza no Estádio do Dragão, tem início marcado para as 20h e a associação propõe um horário alargado para os estabelecimentos da cidade no sábado, acusando as autoridades de não terem falado com o sector da restauração durante o planeamento para o grande jogo.

“Esta situação deveria ter sido acautelada. Noutros tempos, o Comando Metropolitano do Porto reunia connosco e com a junta de freguesia local. Infelizmente, não têm feito isso. Deviam ter existido reuniões no planeamento para definir estes horários, discutir as regras de higienização e segurança. Não planearam: esta gente não aprende que tem de falar com quem está no terreno”, acusa António Fonseca.

O dirigente, que também é presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, defende que este alargamento de horários não deve ser igual para todos, mas prefere que sejam os próprios estabelecimentos a gerir a hora de encerramento, mediante o fluxo de clientes.

“Fechar tudo ao mesmo tempo seria colocar os adeptos todos na rua. A casa gere o espaço, as pessoas vão saindo e as casas vão fechando. A partir de um momento começam a existir grupos que não interessam a ninguém. Nesse momento, a polícia deveria dispersar esses adeptos”, conclui.

Ferido ligeiro após desacatos

Na noite de quinta-feira registaram-se “pequenas escaramuças” na cidade do Porto, que obrigaram à intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP). Após os desacatos, fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto disse ao PÚBLICO que de uma das duas ocorrências resultou num ferido ligeiro, transportado para o Hospital de Santo António.

Os incidentes tiveram lugar perto da hora de encerramento dos bares e estabelecimentos de restauração. O primeiro aconteceu perto da Estação de São Bento, pelas 22h, num café, provocando o ferido, que foi identificado antes de ser encaminhado para o hospital. O conflito foi “resolvido rapidamente”, segundo a mesma fonte da PSP.