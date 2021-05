Andrea Pirlo já não é treinador da Juventus

Andrea Pirlo deixou o comando técnico da Juventus. Depois de uma primeira época como treinador em que falhou os principais objectivos, o antigo médio italiano abandona o cargo, surgindo o nome de Massimiliano Allegri como o mais forte candidato a substituí-lo.

"Obrigado, Andrea. Estas são as primeiras palavras que devemos dizer no final desta experiência especial que vivemos em conjunto”, refere o clube, numa nota de despedida publicada no site oficial, destacando a “coragem” do antigo internacional italiano e “um símbolo do futebol”, em assumir o comando da equipa, num contexto de pandemia de covid-19 em que foi “necessário inventar regras, dia após dia”.

A verdade é que a Juventus 2020-21, liderada por Pirlo desde Agosto de 2020 (e com contrato até 2022), acabou por ser uma tremenda desilusão, apesar da conquista da Supertaça (triunfo sobre o Nápoles) e, mais recentemente, da Taça de Itália (vitória sobre a Udinese).

Depois de nove títulos consecutivos de campeões nacionais, os “bianconeri” acabaram a Série A no quarto lugar, a 13 pontos do vencedor, o Inter de Milão. Na Liga dos Campeões, não foram além dos oitavos-de-final, eliminatória em que foram afastados pelo FC Porto.