Sexta, na TV: Vikings na América, Markl no cinema e Zé Pedro homenageado

CINEMA

King Kong

AMC, 17h38

Peter Jackson realiza este remake, premiado com três Óscares, da história do gorila gigante. Naomi Watts encarna uma actriz que é chamada a trabalhar com Carl Denham (Jack Black), um realizador que parte para Singapura, com um argumentista (Adrien Brody) e uma pequena equipa, com o duplo objectivo de terminar um filme e ser o primeiro a explorar uma ilha misteriosa.

Feliz Como Lázaro

RTP2, 22h56

Lazzaro é um jovem simples, trabalhador e sempre pronto a sacrificar-se pelos outros. A sua forma de vida muda radicalmente a partir do momento em que se deixa convencer por um nobre a ajudá-lo fingir o próprio rapto. Alice Rohrwacher escreve e dirige este filme premiado em Cannes pelo melhor argumento. Também integra o elenco, ao lado de Adriano Tardiolo, Agnese Graziani, Luca Chikovani e actores não-profissionais.

Refrigerantes e Canções de Amor

RTP1, 00h40

Nuno Markl estreia-se como argumentista em longa-metragem com este filme em tom romântico, tragicómico e algo delirante. Lucas Mateus tenta refazer-se do desgosto de ter sido trocado pela namorada. Esse processo vai incluir, para além dos conselhos de um Jorge Palma imaginário, uma rapariga que trabalha como mascote de uma empresa de refrigerantes, dentro de um fato de dinossauro cor-de-rosa sem o qual ele nunca a viu. Luís Galvão Teles realiza; Ivo Canelas, Victoria Guerra, João Tempera, Lúcia Moniz, Jorge Palma, Sérgio Godinho, Ruy de Carvalho, Gregório Duvivier, Marco Delgado e André Nunes dão vida às personagens.

Sacanas sem Lei

Cinemundo, 2h

Um tenente lidera soldados americanos escolhidos para aterrorizar os nazis. Uma actriz alemã famosa colabora com a Resistência Francesa. E uma rapariga judia sobrevive ao massacre da sua família. Os três cruzam-se na estreia de um filme nazi com um objectivo comum: a destruição do III Reich. Brad Pitt, Diane Kruger, Daniel Bruhl, Christoph Waltz (Óscar de melhor actor secundário), Mike Meyers, Michael Fassbender e Mélanie Laurent actuam no filme de Quentin Tarantino.

DOCUMENTÁRIOS

Vikings na América

Discovery, 21h

Estreia, com episódio duplo, de uma série documental em que os arqueólogos e exploradores Blue Nelson e Mike Arbuthnot se juntam numa aventura destinada a descobrir o alcance histórico e geográfico da presença viking na América do Norte, a começar por uma povoação na Terra Nova (Canadá).

Zé Pedro Rock ‘n’ Roll

TVCine Edition, 22h

Com assinatura de Diogo Varela Silva, esta homenagem em forma de documentário mistura imagens de arquivo, registos inéditos e entrevistas a familiares e amigos de Zé Pedro (1956-2017), o fundador e guitarrista dos Xutos & Pontapés que se transformou num ícone do rock português. Tinha em palco o carisma das estrelas, movendo-se ao sabor dos acordes simples em que se funda o som da sua banda, e, fora dele, uma genuinidade cativante e calorosa. Como ele próprio costumava dizer: “Eu tenho sempre tempo para falar de rock ‘n’ roll”. E fazia-o com os companheiros de banda, com camaradas músicos, com técnicos de som e de palco, com anónimos, novos e velhos, que o abordavam para trocar dois dedos de conversa. Zé Pedro tinha sempre tempo.

SÉRIE

Rebel

Disney+/Star, streaming

Estreia. Krista Vernoff, que trabalhou aos comandos Anatomia de Grey ou Station 19, criou esta série inspirada na vida e obra de Erin Brockovich, a assistente de advogado e activista que foi imortalizada por Julia Roberts (no papel que lhe deu o Óscar) no filme de Steven Soderbergh saído no ano 2000. Em Rebel, o nome da protagonista muda para Annie Bello e é a actriz Katey Sagal quem lhe dá vida.

INFANTIL

Raven em Kikiwaka

Disney Channel, 21h35

Este episódio especial é um crossover entre as personagens de duas séries familiares do canal: A Raven Voltou e Acampamento Kikiwaka. Tudo começa quando Raven, Chelsea e os miúdos vão a caminho de um acampamento de Verão quando se enganam no caminho e vão parar ao Kikiwaka, onde os irmãos Emma, Ravi e Zuri estão a passar férias.