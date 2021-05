Leïla Slimani: “Não há nada mais terrível do que a felicidade”

Leïla Slimani (n. 1981) estreou-se na literatura com No Jardim do Ogre (2018, Alfaguara), um romance audacioso e arriscado sobre uma mulher que parece querer ser devorada pelas suas pulsões sexuais; a que se seguiu o perturbante Canção Doce (Alfaguara, 2017) — prémio Goncourt — um quase-thriller psicológico sobre um crime de infanticídio. A condição social das mulheres, o sexo, os abismos inconfessáveis da alma humana, a sociedade moderna e as suas fraquezas e contradições têm sido os assuntos dos livros desta escritora franco-marroquina.