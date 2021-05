Como desenhava Nuno Gonçalves?

A estrutura de uma pintura do século XV sobre madeira, como os Painéis de S. Vicente atribuídos a Nuno Gonçalves, é parecida com a de um bolo às camadas coloridas. Define-se como uma sobreposição de vários estratos horizontais, desde o suporte à superfície pictural visível, cada um deles correspondente a uma das fases do processo criativo da obra.