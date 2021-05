Um olhar brilhante sobre a decadência dos tempos

E m 1881, o pintor norte-americano John Singer Sargent fez o retrato de Samuel Pozzi, famoso cirurgião, coleccionador de arte, um Don Juan que nunca falou das suas múltiplas conquistas, anglófono, progressista com uma rede de contatos que o tornou improvável centro gravitacional da Belle Époque parisiense. “O tema — o plebeu com apelido italiano — tem trinta e cinco anos, é belo, usa barba, e está a olhar com confiança por cima do nosso ombro direito. É viril, embora elegante, e gradualmente, após o primeiro impacto causado pelo quadro, quando talvez possamos começar a pensar que ‘tem tudo que ver com o casaco’, percebemos que não é isso. Tem mais a ver com as mãos. A mão esquerda descansa na cintura; a mão direita está encostada ao peito. Os dedos são o que de mais expressivo existe no retrato. Cada um está articulado de forma distinta: completamente esticado, meio dobrado, completamente dobrado. Se nos perguntassem sem mais qual a profissão do homem, poderíamos dizer que seria um virtuoso do piano.”