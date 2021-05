Agência Europeia de Medicamentos aprovou vacina da Pfizer para crianças dos 12 a 15 anos

No ensaio clínico, a vacina mostrou uma taxa de eficácia de 100% nesta faixa etária. Mas cada país será livre de autorizar ou não o seu uso nas crianças.

A vacina de ARN-mensageiro contra a covid-19 da Pfizer-BioNtech recebeu luz verde da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para ser administrada a crianças entre os 12 e os 15 anos. Até agora, podia ser usada a partir dos 16 anos.

“A Comissão Europeia será responsável pela formalização da autorização. Mas cada Estado-membro da União Europeia é agora livre de decidir utilizar a vacina nesta faixa etária”, disse Marco Caveleri, chefe da Estratégia de Ameaças Biológicas para a Saúde e Vacinas da EMA.

Esta decisão baseia-se num ensaio clínico realizado com 2260 crianças entre os 12 e os 15 anos, em que a taxa de eficácia na protecção contra a infecção pelo SARS-CoV-2 se mostrou comparável à verificada na faixa etária dos 16 a 25 ano, ou até melhor, diz a EMA: chegou a 100%. No grupo de controlo, houve 16 casos de infecção.

A dose é igual à administrada aos adultos, em duas tomas com um intervalo mínimo de três semanas. Os efeitos secundários sentidos pelas crianças dos 12 aos 15 são comparáveis aos sentidos pelos adultos, com dor no local da injecção, cansaço, dor de cabeça, muscular e das articulações, arrepios e febre. Mas estes sintomas são passageiros.

O Comité de Medicamentos para Uso Humano da EMA concluiu que os benefícios do uso da vacina nesta faixa etária ultrapassam os eventuais riscos.