PJ faz buscas no porto de Setúbal. Estivadores suspeitos de colaborar com redes internacionais de tráfico de droga

A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da Polícia Judiciária está a levar a cabo uma operação de combate ao tráfico internacional de droga. Segundo o PÚBLICO confirmou, estão em curso várias buscas, tendo já sido feitas algumas detenções na zona do Porto de Setúbal.

As suspeitas recaem sobre estivadores que alegadamente colaboram com redes internacionais de tráfico de droga. O porto de Setúbal seria usado como porta de entrada de cocaína vinda da América do Sul para a Europa. De acordo com a TVI24, que avançou a notícia, entre os suspeitos está um militar da GNR do Destacamento de Trânsito de Coina.

