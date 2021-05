Passageiros com covid-19 que viajaram de Lisboa para a China provinham de outros países

Os sete passageiros infectados pelo novo coronavírus que viajaram, a 14 de Maio, para a China num voo oriundo de Lisboa, operado pela Beijing Capital Airlines, “eram passageiros em transferência no Aeroporto de Lisboa, provenientes de Itália, Moçambique e Cabo Verde”, segundo avançou ao PÚBLICO a ANA Aeroportos de Portugal.

Após a detecção destes sete casos de covid-19, as autoridades chinesas anunciaram esta quinta-feira a suspensão da ligação aérea entre Portugal e a China, por um período de duas semanas.

A Administração de Aviação Civil da China explicou, num comunicado divulgado no seu site oficial citado pela agência Lusa, que o voo entre Lisboa e a cidade chinesa de Xi’an, operado pela companhia aérea Beijing Capital Airlines, estará suspenso a partir de 31 de Maio.

“Após o período de suspensão, a operação pode ser retomada, com a frequência de um voo por semana”, refere ainda a nota.

Ao PÚBLICO, fonte do Ministério da Administração Interna explicou que as autoridades portuguesas são responsáveis pelo controlo dos passageiros que entram em território nacional, mas o controlo daqueles que viajam para o estrangeiro compete às autoridades do país em questão.

Depois de ter conseguido inicialmente conter o surto de covid-19, a doença que surgiu no país asiático em Dezembro de 2019, a China tentou controlar e evitar uma ressurgência dos casos, principalmente oriundos do exterior. Nesse sentido, no final de Março de 2020, as autoridades chinesas limitaram as ligações aéreas com os países estrangeiros, tendo sido só no final de Agosto passado que a Beijing Capital Airlines retomou o voo entre Portugal e a China.