Mais de meio milhão de pessoas não respondeu a SMS de agendamento da vacinação

Dos cerca de dois milhões de SMS (mensagens por telemóvel) para agendamento enviados desde que a campanha de vacinação contra a covid-19 arrancou, há cinco meses, quase 27% ficaram sem resposta até à data. A maior parte das pessoas (71%) respondeu que sim e uma parcela minúscula (que ronda os 2%) reagiu com um não, segundo o último balanço da coordenação do grupo de trabalho (task force) que gere o plano de vacinação. Ou seja, mais de meio milhão não reagiu com um sim ou com um não, mas a percentagem de SMS que ficam sem retorno tem vindo a diminuir à medida que vão sendo convocadas pessoas cada vez mais jovens.