Homem detido por suspeitas de matar companheira de 78 anos

Um homem de 79 anos foi detido por alegadamente ter matado a companheira, de 78 anos, em Valadares, concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O suspeito terá tentado enganar as autoridades e os familiares, “dizendo ter-se tratado de morte por queda acidental”, explica a PJ em comunicado.

A PJ conta que, na terça-feira, peritos da Delegação do Norte do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses informaram de “que haviam detectado sinais de agressão, no cadáver de uma mulher, de 78 anos, que dera entrada naquela delegação, alegadamente, vítima de queda acidental”.

Da investigação desenvolvida, explica a PJ, foi possível apurar que, ao início da noite de sábado, em Valadares, Vila Nova de Gaia, “o arguido, aparentemente por motivo fútil, terá agredido e asfixiado a vítima, com quem era casado”.

O homem está indiciado do crime de homicídio qualificado.

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção.