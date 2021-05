Domingo quente à vista: Lisboa vai chegar aos 34 graus, Porto aos 27

O tempo de Verão já se tem feito sentir em Lisboa, mas as temperaturas vão subir mais: estarão acima dos 30 graus já no próximo domingo, com a máxima a chegar aos 34 graus nesse dia e na segunda-feira. Durante a próxima semana, as temperaturas baixam ligeiramente, mas ficam acima dos 25 graus, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Évora será a capital de distrito com a temperatura máxima mais elevada no domingo: 37 graus. O tempo quente vai manter-se durante a próxima semana. Para Faro, prevê-se que a máxima chegue aos 31 graus no domingo.

No Porto, o tempo não será tão quente, mas, mesmo assim, as temperaturas no domingo chegam aos 27 graus. A partir de quarta-feira, está previsto um arrefecimento, com as máximas a rondarem os 20 graus.

Segundo o IPMA, há “possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada nas regiões Norte e Centro” para domingo.

Na Madeira, o fim-de-semana vai ser ameno, com as temperaturas máximas a rondarem os 25 graus. Já para os Açores prevê-se 19 graus para domingo.

Texto editado por Pedro Rios