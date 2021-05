Covid-19 em Portugal: zero mortes e mais 572 casos

Portugal registou, nesta quarta-feira, zero mortes por covid-19 e 572 casos de infecção. No total, este ano, foram registados sete dias sem mortes, cinco deles em Maio. Desde o início da pandemia, o país soma, no total, 847.006 casos confirmados e 17.022 vítimas mortais. Os dados, referentes à totalidade do dia de quarta-feira, foram divulgados nesta quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Há 233 pessoas internadas nos hospitais portugueses e 53 nos cuidados intensivos - ambos os valores não sofreram alterações em 24 horas. Há a reportar mais 467 casos recuperados da infecção.

Lisboa e Vale do Tejo com 46% dos novos casos

Grande parte dos novos casos foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (264 novas infecções, o que corresponde a 46,1%) e no Norte (159 novos casos, cerca de 27,7%). O Norte continua a ser a região com o maior número de casos acumulados: há 339.803 casos confirmados e 5354 mortes. Lisboa e Vale do Tejo é a segunda: são 320.165 os registos de infecção e 7211 mortes por covid-19 — e é a região do país com mais vítimas mortais.

Os valores da matriz de risco que guia o desconfinamento são iguais aos do dia anterior uma vez que só são actualizados nos boletins de segunda, quarta e sexta-feira. Segundo os últimos dados, o indicador R(t), o índice de transmissibilidade da doença, nacional e do continente subiu para 1,07. Numa trajectória semelhante, a incidência nacional a 14 dias por cem mil habitantes também subiu ligeiramente para 57,8 casos. A incidência do território continental é, segundo a última actualização, de 52,5 casos.