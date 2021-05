A covid-19 mata menos agora. Devemos aprender a viver com os contágios?

Agora que o plano de vacinação contra a covid-19 avança a uma média de mais de 70 mil doses administradas diariamente, e com a esmagadora maioria da população mais vulnerável já protegida contra o vírus SARS-CoV-2, as prioridades alteram-se no combate à pandemia. A maioria dos infectados encontra-se na população activa e nos grupos etários mais jovens. Face a esta mudança no risco que a pandemia comporta, surge a dúvida: devemos aprender a viver com os contágios ou os riscos associados à doença em jovens devem obrigar-nos a manter uma postura cautelosa?