Covid-19: Lisboa e mais seis concelhos sob alerta

O concelho de Lisboa foi colocado esta quinta-feira pelo Governo sob alerta devido ao número de casos de covid-19. A capital registou, de forma cumulativa ao longo dos últimos 14 dias, mais de 120 casos por cada 100.000 habitantes. O anúncio foi feito pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após reunião do Conselho de Ministros.

A lista de concelhos em alerta é agora esta: Tavira, Vila do Bispo, Vila Nova de Paiva, Chamusca, Lisboa, Salvaterra de Magos e Vale de Cambra.

Arganil e Golegã são os dois concelhos que recuam no desconfinamento.

Há dois concelhos que ficam na mesma fase: Montalegre e Odemira.

Já Lamego tem luz verde para avançar no desconfinamento.

A situação de calamidade foi prolongada até às 23h59 de 13 de Junho, anunciou Vieira da Silva.

O nível de incidência está agora nos 54,4 e a velocidade de transmissão, o R(t), está (a 26 de Maio) em 1,07. “Estamos numa zona de transição entre a zona verde e amarela [da matriz de risco] e onde o risco é mais significativo do que era há duas semanas e por isso é necessário – apesar de continuarmos numa zona de baixa incidência – tomar precauções”, disse.

Há mais concelhos (seis) a sair da lista de alerta do que concelhos a entrar (quatro), o que, apontou Mariana Vieira da Silva, significa que o território continental está, de uma forma geral, com baixa incidência. Albufeira, Castelo de Paiva, Fafe, Oliveira do Hospital, Lagoa, Lamego (não estava em alerta, mas numa fase anterior do desconfinamento) e Santa Comba Dão deixam de estar sob alerta.

Lisboa com medidas específicas

Vieira da Silva disse que, face à semana passada, reduziu a intensidade de crescimento da covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo. Mas a situação na região é um “motivo de preocupação”. Por isso, o executivo aprovou um conjunto de medidas para combater este crescimento, disse.

Já na terça-feira o Governo e as autoridades de saúde tinham mostrado preocupação com os números da incidência em Lisboa. Nesse dia, André Peralta Santos, director de Serviços de Informação e Análise da Direcção-Geral da Saúde, informou que a capital registou 143 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e um índice de transmissibilidade, também conhecido como R(t), de 1,14 — superior ao R(t) de 1,06 registado então no resto país.

De acordo com informações recolhidas pelo PÚBLICO no início desta semana, é no centro histórico de Lisboa que o número de casos mais aumentou: Santa Maria Maior e Misericórdia, onde se situam os bairros de Alfama, Castelo, Mouraria, Bica e Bairro Alto, são as freguesias mais afectadas, mas a incidência também era alta em Arroios, em São Vicente (Graça), em Santo António (Av. da Liberdade e redondezas) e na Penha de França.

Como consequência – e na tentativa de conter o aumento de casos – o Governo anunciou, na terça-feira, um reforço da testagem a alunos, docentes e não docentes do ensino secundário, universidades e politécnicos do concelho de Lisboa, assim como aos migrantes, requerentes de asilo, estafetas, taxistas e motoristas de TVDE que desejem testar-se.

Também a vacinação será “acelerada”, tanto na capital como no resto do país, conforme foi anunciado na última terça-feira.