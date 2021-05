Obras particulares e contratos-programa com clubes levam PJ à Câmara de Ovar

Processos de obras particulares no concelho de Ovar e contratos-programa celebrados com clubes desportivos com vista à modernização dos campos de futebol levaram esta terça-feira a Policia Judiciária de Aveiro a fazer buscas à câmara liderada por Salvador Malheiro. O autarca social-democrata, que é vice-presidente do PSD, diz estar “tranquilo” e só espera que a situação seja esclarecida o mais rápido possível.