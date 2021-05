Moção de Costa: “PS deve assumir a revisão da legislação laboral”

“O PS deve assumir a revisão da legislação laboral”, defende António Costa na moção de estratégia global com que se candidata pela quarta vez a secretário-geral do PS nas eleições internas que decorrem digitalmente a 11 de Junho e presencialmente a 18 e 19 de Junho. Posteriormente a moção será votada pelos delegados ao XXIII Congresso, que se realiza a 10 e 11 de Julho, em 13 cidades em simultâneo, para assegurar as regras sanitárias preventivas de covid-19.