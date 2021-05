Marcelo faz etapa do caminho de Santiago em Agosto

O presidente da Junta da Galiza, Alberto Núñez Feijóo, anunciou esta quinta-feira que o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, fará uma etapa do caminho de Santiago no mês de Agosto.

“Como devem imaginar, se temos intenção de ter um peregrino especial, é o Presidente da República portuguesa. Com esse efeito, confirmou-me que fará o caminho, uma etapa do caminho, em algum dos dias das primeiras semanas de Agosto. Vai concretizar a data nos próximos dias”, anunciou Núñez Feijóo.

O presidente da Junta da Galiza, eleito pelo Partido Popular desde 2009, foi recebido esta quinta-feira no Palácio de Belém, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e comunicou-lhe que, tendo já realizado em duas ocasiões o caminho de Santiago, “quer fazer uma terceira”.

“Estamos mais do que satisfeitos perante esse compromisso do Presidente da República portuguesa com os caminhos de Santiago, que são os caminhos que constituíram a espinha dorsal da Europa”, sublinhou Alberto Núñez Feijóo, em declarações aos jornalistas à saída do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa.

Núñez Feijóo referiu que “os dois caminhos portugueses”, o da costa e o interior, “são já o segundo itinerário mais importante de fluxo de peregrinos e de turistas para Compostela”, a seguir ao caminho francês, representando já 25% do total de peregrinos.

“É o caminho com maior incremento de peregrinos no ano de 2019, o ano pré covid. Por conseguinte, estou convencido que para Portugal é uma oportunidade para receber todo o turismo internacional e levá-lo pelos caminhos portugueses até Tui, e de Tui desdobrar-se pelo caminho interior e o caminho da costa para chegar a Santiago de Compostela”, sustentou.

O presidente da Junta da Galiza disse que Marcelo Rebelo de Sousa é um dos políticos que mais admira, “do ponto de vista profissional, humano e do projecto de irmandade entre Portugal e Espanha que sempre teve”, considerando-o “um dos dirigentes mais importantes da União Europeia”.

“Foi uma das reuniões mais cordiais e mais carinhosas, pela relação, e, sobretudo, pela admiração que os galegos sentem por Portugal e que sentimos, nós galegos, pelo seu Presidente. Foi uma honra e espero recebê-lo nos primeiros dias do mês de Agosto para lhe dar um abraço e acompanhá-lo ao túmulo do apóstolo Santiago, para que ele mesmo dê um abraço ao apóstolo”, contou.

Em 2021 vive-se a celebração do Ano Xacobeo, que, pela primeira vez, estender-se-á por dois anos seguidos (2021 e 2022) devido à situação pandémica. O Xacobeo, também conhecido como Ano Jacobeu, Ano Santo ou Ano Jubilar, é celebrado quando a festividade do Apóstolo Santiago do dia 25 de jJulho acontece ao domingo. O Papa Calixto II instaurou o Ano Santo Jacobeu em 1126.