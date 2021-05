Indecisão de Costa impacienta socialistas portuenses

Processo está a ser fechado e candidato será anunciado nos próximos dias. No PS, em surdina, ouvem-se críticas ao secretário-geral.

O Partido Socialista prepara-se para anunciar o candidato à Câmara do Porto nos próximos dias e o nome está nas mãos do secretário-geral, António Costa. Tudo indica que a aposta seja numa candidatura que abra um novo ciclo, com vista às autárquicas de 2025, uma vez que Rui Moreira estará necessariamente de saída daqui por quatro anos.