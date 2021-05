Combater precariedade, reforçar SNS, melhorar condições de habitação: os três compromissos de Costa

Líder do PS esteve reunido com Carlos César, a quem apresentou a recandidatura a secretário-geral do partido e a moção estratégica.

António Costa foi nesta quinta-feira à tarde à sede do PS, no Largo do Rato, para ser recebido por Carlos César, presidente do partido, no âmbito das eleições internas que se realizam antes do congresso de dias 10 e 11 de Julho. O socialista, que é também primeiro-ministro, revelou algumas linhas da moção de estratégia que levará ao conclave.

“Acabo de formalizar a minha candidatura a secretário-geral do PS para o próximo mandato com base nesta moção de estratégia global: Recuperar Portugal e Garantir o Futuro. É esta a grande missão que se impõe ao PS, a todos os níveis da governação, a nível nacional e a nível autárquico”, disse António Costa à saída do encontro.

Levantando um pouco o véu, o primeiro-ministro disse que a sua moção se debruçará sobre algumas das feridas abertas na sociedade portuguesa, entre elas o combate à “precariedade, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, a melhoria das condições de habitação” e a abertura de “horizontes de futuro para os jovens” - temas caros aos antigos parceiros da “geringonça”.

“É com este horizonte que nos apresentamos a estas eleições e com um objectivo claro: renovar a vitória do PS nas eleições autárquicas como grande partido do poder local”, disse o líder socialista, que defendeu ainda a “consolidação do processo de descentralização para os municípios e áreas metropolitanas, ao mesmo tempo que prossegue o processo de alargamento das competências das CCDR”. Quanto à “concretização da regionalização nos termos constitucionais (referendo)”, Costa atirou-a para 2024.

O primeiro-ministro referiu também que “a melhor resposta à crise não são as receitas de austeridade do PSD”, mas sim “investimento, qualificação, melhoria qualidade de vida e dos rendimentos dos cidadãos”. Assumiu ainda que a proposta do PS é muito clara: seguir em frente. “Não há razão para mudarmos o caminho.”

O líder do PS aproveitou a ocasião para lançar algumas críticas a Rui Rio, acusando-o de ser complacente com a agenda do Chega e recusando esse caminho para o PS. “O que é perigoso é quando algum partido, PS ou PSD, se deixa condicionar pela agenda política dos outros”, afirmou António Costa. Para o socialista, é isso mesmo que está a acontecer com o PSD, que se mostra aprisionado e condicionado pela agenda do partido de André Ventura.

“O PS rejeita o tipo de agenda do Chega”, sublinhou. E disse a confusão entre projectos políticos é má para a democracia. “Deve haver uma fronteira clara” e "é bom para o país que haja dois projectos alternativos”, defendeu.

O socialista acabou por comentar o congresso do Movimento Europa e Liberdade, que se realizou esta semana, para lamentar que, entre os oradores, não tenha havido um que “falasse sobre alguma coisa que dissesse respeito aos problemas dos portugueses e do país”. “Estiveram a discutir os problemas deles, o regresso de um ou de outro”, criticou.