Coligação negativa aprova resolução para ser o Parlamento a legislar sobre reforma do SEF

Da esquerda à direita, as bancadas parlamentares uniram-se para tentarem contrariar a intenção do Governo de concretizar a reforma do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por decreto-lei sem passar pela Assembleia da República. Só o PS e a deputada Joacine Katar Moreira votaram contra a resolução do CDS que pedia isso mesmo. PSD, CDS, IL, BE, PCP, PAN e PEV votaram a favor e não houve abstenções.