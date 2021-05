Costa, o vencedor do “congresso das direitas”

Foi em estado de felicidade que António Costa entregou a sua moção de estratégia ao Congresso do PS. Não é para menos: foi o maior vencedor do “congresso das direitas” e o júbilo do homem que vai “renovar o seu contrato a prazo” no cargo de secretário-geral do PSD não podia ser maior. Como ser magnânimo com os vencidos não está na sua natureza, Costa aproveitou o momento para humilhar Rui Rio que, na véspera, tinha afirmado que o essencial do seu programa político só se faria em acordo com o PS – as tais reformas da justiça e do sistema político. “Se o dr. Rui Rio quer discutir a composição do Conselho Superior de Magistratura, porque não gosta do Ministério Público e da independência do poder judiciário”, Costa não está para aí virado. Deixa Rio no chão e segue em frente.

Afinal, Costa não só tem um líder da oposição desprovido das suas principais causas, como o tem “complacente” com o Chega e reconhece o óbvio: essa dita complacência “do ponto de vista partidário pode ser útil” para o PS. E enuncia o que daqui até às legislativas, passando pelas autárquicas, será o mote do Partido Socialista: a associação com o Chega, já em vigor nos Açores, “para a democracia é mau, porque deve haver uma clara fronteira entre quem está de cá e de lá da democracia” e “a mistura é perigosa”. Não deve haver na história da política portuguesa um cidadão com mais sorte do que António Costa.

Quanto ao resto, a moção é uma “carta em papel perfumado” para o pedido de namoro necessário a um casamento depois do divórcio, coisa em que o primeiro-ministro já disse acreditar. Se não se fala em “destroikar” o que resta nas leis do trabalho – condição do Bloco de Esquerda para aprovar o Orçamento – há uma particular atenção à legislação laboral, matéria cara aos partidos de esquerda que há muito querem “regular adequadamente as novas formas de trabalho e assegurar direitos laborais e de protecção social” aos trabalhadores das plataformas digitais. Quanto ao resto, o objectivo é liderar “a recuperação económica do país” e à esquerda. O PS apresenta objectivos concretos enquanto no famoso “congresso das direitas” desfila “a feira das vaidades” (Costa dixit) e um líder do PSD quase morto. Mesmo sem o Bloco de Esquerda – que vai manter até ao último dia uma delicada disponibilidade para negociar – saiu, como de costume, o euromilhões ao homem que derrubou António José Seguro em 2014 para conseguir, sem ficar à frente da coligação PSD/CDS nas eleições, formar governo com a milagrosa geringonça. Costa deve ter nascido sob uma conjugação astral diferente da do comum dos mortais.