A forma certa de combater Ventura e outros demagogos

Há gente que acha que a forma certa de combater o Chega é apresentando queixas a pedir a sua ilegalização pelo Tribunal Constitucional – uma idiotice, que só fortalece o partido e as suas bases, até porque se por milagre a queixa fosse considerada procedente no dia seguinte os mesmos actores políticos abririam um novo partido na porta ao lado. Depois, há gente que percebe que a forma certa de combater o Chega não é proibindo ideias abstractas, por mais repugnantes que pareçam, mas respondendo às ofensas concretas de André Ventura, como fez a advogada Leonor Caldeira ao processá-lo em nome da família Coxi, insultada pelo líder do Chega em directo na televisão.